Ufficiale Dalla Romania al Portogallo: Stoica è un nuovo giocatore dell'Estrela Amadora

L'Estrela Amadora si rinforza e piazza un colpo in attacco: dall'Hermannstadt arriva Ianis Ilie Stoica, che approda così in Liga Portugal direttamente dalla Serie A rumena. Di seguito il comunicato ufficiale:

"L'Estrela da Amadora annuncia di aver raggiunto un accordo con Hermannstadt e Ianis Ilie Stoica per rinforzare il nostro reparto offensivo. Il nazionale rumeno Under 21 ha firmato un contratto con il nostro club fino al 2028. Con due presenze e un gol in questa stagione, Ianis arriva con un ritmo competitivo e pronto a indossare la maglia numero 10 dell'Estrela. Laureato all'FCSB, Stoica ha già maturato una vasta esperienza nella massima serie del calcio rumeno, dove si è distinto per la sua velocità, tecnica e capacità decisionale nell'ultimo terzo di campo. Al suo arrivo al Reboleira,

Ianis ha espresso entusiasmo per la nuova sfida della sua carriera. 'Estrelistas, sono felicissimo di essere qui! Pronto a brillare e ad aiutare questo grande club dentro e fuori dal campo'. Grazie al suo desiderio e alla sua esperienza, Ianis Stoica rafforza l'ambizione dell'Estrela da Amadora di costruire una squadra competitiva con soluzioni offensive efficaci. Benvenuto, Ianis!