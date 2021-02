Altra vittoria per il Chelsea di Tuchel: 2-1 allo Sheffield e zona Champions ad un punto

Terzo successo consecutivo in campionato per il Chelsea di Thomas Tuchel, che supera in trasferta lo Sheffield per due reti a uno. Di Mount e Jorginho (su rigore) i gol dei Blues, che si erano fatti raggiungere dai Blades ad inizio ripresa in seguito alla sfortunata autorete di Antonio Rudiger. Il nuovo tecnico resta dunque imbattuto sulla panchina del club londinese: ora la zona Champions, complice la sconfitta del Liverpool contro il Manchester City, dista appena un punto.