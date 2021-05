Altro record per Lewandowski: è il primo a vincere la classifica marcatori per quattro anni di fila

vedi letture

Non solo il record di più gol di sempre in una stagione di Bundesliga per Robert Lewandowski. Il polacco, infatti, ha chiuso per il quarto anno di fila vincendo il Tor-Kanone, il titolo di capocannoniere della Bundesliga. Come riporta Opta, nessuno mai era riuscito a vincere per quattro anni consecutivi il titolo di capocannoniere.