Ufficiale Nuovo rinforzo per Blessin: Louis Oppie è un nuovo giocatore del St. Pauli

Il St. Pauli ha annunciato l’ingaggio di Louis Oppie, giocatore di 23 anni proveniente dall’Arminia Bielefeld, squadra neopromossa in seconda serie e finalista dell’ultima edizione della Coppa di Germania. I due club hanno deciso di non rendere noti i dettagli economici dell’operazione.

Nato a Berlino, Oppie è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell'Hertha prima di approdare in quello dell’Hannover 96. Con l’Arminia Bielefeld ha collezionato 71 presenze in terza divisione, segnando 7 gol e fornendo 11 assist, contribuendo in modo decisivo alla promozione del club. Ottime anche le sue prestazioni in Coppa: 2 gol e 1 assist in 8 partite, fino alla finale contro lo Stoccarda.

Il direttore sportivo Bornemann ha commentato così il nuovo acquisto: "Louis è stato un elemento chiave del successo dell’Arminia la scorsa stagione. Con lui guadagniamo una soluzione molto interessante per il lato sinistro della difesa: è coraggioso, propositivo e perfettamente in linea con ciò che cercavamo".

Soddisfatto anche il tecnico Alexander Blessin: "Louis è un giocatore dinamico, bravo ad attaccare lo spazio e creare occasioni, ma anche pericoloso sotto porta e forte sui calci piazzati. Difende con la stessa intensità con cui attacca". Entusiasta il nuovo arrivato: "I colloqui con la dirigenza sono stati convincenti. Lo stile di gioco della squadra si sposa perfettamente con le mie caratteristiche. Non vedo l’ora di iniziare".