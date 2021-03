Ancelotti carica l'Everton: "Col City servirà concentrazione. Sfruttiamo i calci piazzati"

Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester City. Nel match valido per i quarti di finale di FA Cup non ci sarà Pickford, che sarà sostituito dal giovane Joao Virginia vista l'assenza anche di Robin Olsen: "Non sono preoccupato. Magari Joao non ha molta esperienza per questo tipo di partite, ma ha molta qualità e lo ha dimostrato contro Burnley e quando ne ha avuto l'opportunità. Quello che mi preoccupa ora è che la squadra metta in atto la giusta strategia, spero sia in grado di farlo. Non sono preoccupato per l'assenza dei due portieri. Possiamo competere solo mostrando un buon atteggiamento in campo, una forte concentrazione difensiva, provando a far male sui calci piazzati, dove siamo forti. Dobbiamo imparare dall'ultimo scontro con il City (perso 3-1, ndr): abbiamo giocato per un'ora alla pari ma dobbiamo fare meglio. Quando abbiamo la palla, dobbiamo essere efficaci, giocare velocemente e verticalmente".