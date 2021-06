Argentina, Messi elogia De Paul: "E' un giocatore importante, mi trovo bene con lui"

In vista del match di oggi, ore 23 italiane, contro il Cile Leo Messi ha parlato in conferenza stampa. Fra gli argomenti trattati anche un elogio per il centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul: "De Paul è un giocatore importante in campo, sia con il pallone che senza. Cerchiamo di ritrovarci e di stare sempre vicini, per via della mia posizione e della sua. Piano piano ci siamo conosciuti e mi trova bene a giocare con lui".