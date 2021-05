Arsenal, addio Europa League e (probabilmente) dalle coppe il prossimo anno. Arteta: "Siamo distrutti"

Mikel Arteta, tecnico dell'Arsenal, commenta amaro l'eliminazione dei Gunners dall'Europa League: "Siamo davvero distrutti. C'era grande entusiasmo e grande voglia di andare in finale. Sapevamo quanto fosse importante per club e tifosi. E anche per noi, essere in finale e avere la possibilità di vincere un trofeo, per poi andare in Champions l'anno prossimo. È un brutto colpo".

Fuori dall'Europa per la prima volta in 25 anni, classifica peggiorata rispetto allo scorso anno e nessun trofeo

"Ovviamente adesso ci si concentrerà su tutto questo. Lo capisco. Lascio a voi le conclusioni".

Panchina a rischio?

"Credo che il lavoro di tutti quanti sia sempre sotto esame".