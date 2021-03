Arsenal, Arteta amaro: " Per quanto abbiamo creato dovevamo segnare due o tre gol"

Intervenuto ai microfoni di BT Sport, al termine di Burnley-Arsenal, il tecnico dei Gunners Mikel Arteta ha così commentato il pari maturato a Turf Moor.

Sul risultato:

"Quando manchi le opportunità che abbiamo avuto noi, è le decisioni non vengono prete, è difficile vincere le partite. Avremmo dovuto segnare di più, in un campo difficile e con tutte le chance che abbiamo avuto".

Sul mancato rigore fischiato:

"Se quello non è un rigore, spiegatemi cosa lo è. Per ciò che abbiamo prodotto, dovevamo vincere. Quando non lo fai, bisogna essere introspettivi. Abbiamo dominato il primo tempo, costringendoli a gettare un sacco di palle lunghe. Per le chance che abbiamo avuto avremmo dovuto vincere due o tre a zero".