Arsenal, Aubameyang rischia di finire nei guai per un tatuaggio: violate le norme anti-COVID

Pierre-Emerick Aubameyang sarebbe oggetto di un'indagine interna da parte dell'Arsenal a causa... di un tatuaggio. Secondo The Sun, l'attaccante avrebbe violato il regolamento in vigore, recandosi da un famoso tatuatore spagnolo. Una foto di Alejandro Nicolás Bernal, pubblicata 5 giorni fa, ha fatto scattare l'allarme: il club aveva dato il permesso al gabonese di visitare la madre malata in Francia e proprio in quei giorni potrebbe essere stata commessa l'infrazione. In base alle normative del governo del Regno Unito, tutti i laboratori di tatuaggi devono rimanere chiusi durante la pandemia di coronavirus