Arsenal, c'è l'accordo per la risoluzione di Ozil: il tedesco firmerà con il Fenerbahce

Secondo quanto riportato da The Athletic in Inghilterra, Mesut Ozil avrebbe trovato un accordo con l'Arsenal per la risoluzione anticipata del proprio contratto. Il calciatore, nel weekend, dovrebbe volare in Turchia per firmare con il Fenerbahce.