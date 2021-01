Arsenal, il ds Edu su Odegaard: "Talento eccezionale, grazie al Real che ha permesso il prestito"

Edu Gaspar, direttore tecnico dell'Arsenal, ha commentato l'arrivo di Martin Odegaard: "Siamo felici di dare il benvenuto a Martin fino al termine della stagione. Vogliamo ringraziare il Real Madrid e i rappresentanti di Martin per la loro collaborazione affinché il trasferimento in prestito andasse in porto. Martin è un eccezionale talento e abbiamo rinforzato la squadra con un calciatore offensivo da qui alla fine della stagione".