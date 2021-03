Arsenal, Odegaard si è convinto: vuole rimanere anche nella prossima stagione

Martin Odegaard potrebbe rimanere all'Arsenal anche oltre a questi mesi di prestito. Il talento norvegese, di proprietà del Real Madrid e girato per 6 mesi al club inglese, stando a quanto scrive l'Express di oggi si sarebbe convinto: la squadra del nord di Londra rappresenta per lui una sistemazione ideale, e sarebbe interessato a giocarci anche nella prossima stagione. Da qualche tempo i Gunners stanno studiando le mosse per trasformare questo desiderio (bilaterale) in realtà.