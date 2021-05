Arsenal, testa già alla prossima stagione: per l'attacco si pensa a Moussa Dembele

vedi letture

Aria di ricostruzione in casa Arsenal. Dopo una stagione da dimenticare, i Gunners starebbero pensando a nuovi elementi in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del The Telegraph, fra i profili valutati ci sarebbe anche l’attaccante francese Moussa Dembele, di proprietà del Lione ma in prestito all’Atletico Madrid.