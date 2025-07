Ufficiale Arsene Kouassi è un nuovo giocatore del Lorient: contratto fino al 2029 per l'ex Ajaccio

Il Lorient ha ufficializzato l’ingaggio del giovane terzino sinistro Arsène Kouassi, proveniente dall'Ajaccio. Il difensore burkinabé, classe 2004, ha firmato un contratto quadriennale, che lo legherà al club bretone fino al 30 giugno 2029. Indosserà la maglia numero 43.

Reduce da una stagione molto positiva in Ligue 2, Kouassi si è distinto nel suo primo anno tra i professionisti collezionando 24 presenze e servendo 3 assist. Cresciuto nel vivaio dell’Ajaccio e lanciato in prima squadra da Olivier Pantaloni, ha messo in mostra tutte le sue qualità: velocità, forza fisica e grande dinamismo lungo la corsia mancina.

Il suo profilo ha attirato l’attenzione del Lorient, che ha deciso di puntare su di lui in vista del prossimo campionato di Ligue 1. Un salto importante per il giovane difensore africano, che ha commentato così il suo trasferimento: "Entrare a far parte di una squadra di Ligue 1 è una grande soddisfazione per me e rappresenta un passo fondamentale nella mia carriera. Il Lorient mi ha fatto un’ottima impressione nella scorsa stagione e il fatto che abbiano deciso di darmi fiducia è per me motivo di orgoglio. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni e vivere l’atmosfera dello stadio du Moustoir". Con questo innesto, il Lorient conferma la propria strategia orientata verso giovani talenti di prospettiva per costruire una squadra competitiva e ambiziosa.