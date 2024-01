Ufficiale Arturo Vidal torna dove tutto è iniziato: l'ex Juventus e Inter firma per il Colo Colo

Arturo Vidal fa ritorno a casa. L'ex centrocampista di Juventus è Inter è stato ufficializzato in queste ore come nuovo giocatore del Colo Colo. Si tratta della squadra in cui ha militato tra il 2005 e il 2007, dove ha iniziato la sua carriera professionistica per poi andare a cercare fortuna in Europa a cominciare dal Bayer Leverkusen.

Il club cileno lo ha salutato così, con un post sul proprio profilo Instagram: "Diamo il benvenuto al calciatore più vincente della storia del Cile, il nostro grande Arturo Erasmo Vidal Pardo! Ci incontriamo di nuovo, re".