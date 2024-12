Ufficiale Athens Kallithea ancora senza vittorie in campionato, Donati esonerato dal club greco

Massimo Donati non è più l'allenatore del Athens Kallithea, club che milita in Souper Ligka Ellada, la massima divisione del campionato greco di calcio. Di seguito il comunicato della società pubblicato sul proprio sito ufficiale:

"Questa è una decisione difficile per il club. Massimo è un allenatore di talento e non c'è dubbio che abbia dovuto affrontare eventi sfortunati in campo. La maggior parte concorda sul fatto che, in base alla nostra presenza complessiva, dovremmo essere più in alto in classifica. Se avessimo avuto un po' più fortuna e il lusso di più tempo, Massimo avrebbe potuto avere successo qui. Tuttavia, la realtà è che non siamo stati in grado di ottenere risultati e talvolta ciò richiede un aggiornamento, che ritenevamo necessario ora. Ringraziamo Massimo per la sua passione e il suo duro lavoro e gli auguriamo ogni successo per il futuro, che siamo sicuri avrà".

La squadra si trova attualmente al 14° e ultimo posto in classifica con 8 punti, frutto di 8 pareggi e 6 sconfitte. Di seguito la classifica:

1. Olympiakos 30 (14)

2. AEK 27 (14)

3. PAOK 27 (14)

4. Panathinaikos 26 (14)

5. Aris 24 (14)

6. Panetolikos 22 (14)

7. Atromitos 18 (14)

8. Asteras Tripolis 16 (14)

9. Panserraikos 16 (14)

10. OFI Creta 16 (14)

11. Volos 14 (14)

12. Levadiakos 13 (14)

13. Lamia 9 (14)

14. Athens Kallithea 8 (14)