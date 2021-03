Atletico, che spavento per Dembele! Sviene durante l'allenamento: "Leggero calo di pressione"

Grande spavento per Moussa Dembelé, che ha perso i sensi durante la sessione di allenamento odierna. Prontamente soccorso dai compagni di squadra e dallo staff tecnico, l'attaccante dell'Atletico Madrid si è rialzato pochi minuti dopo ed è in buone condizioni, come ha spiegato il club in una nota ufficiale: "Moussa Dembelé è sotto osservazione. Ha avuto un leggero calo di pressione, ma i suoi segni vitali sono assolutamente normali e la situazione è in attesa di valutazione". Di seguito il video del momento in cui il francese crolla a terra.

(Avviso: le immagini potrebbero turbare la vostra sensibilità).

Atlético Madrid striker Moussa Dembélé collapsed in training today and had to receive medical attention.

He eventually regained consciousness and was able to walk off the pitch on his own. He is currently at hospital undergoing further medical tests. 🙏

pic.twitter.com/3Gm7SG2Kf6

