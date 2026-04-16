Atletico, Giuliano: "Penso a me da bambino. Gioco una finale con la squadra dei miei sogni"

Ancora fresco di qualificazione in semifinale di Champions League, l'Atletico Madrid ha tenuto un media day oggi per presentare due giorni prima la finale di Copa del Re contro la Real Sociedad a "La Cartuja". Giuliano, centrocampista rojiblanco e figlio di mister Diego Simeone, ha esordito: "Siamo molto focalizzati su questa finale, molto concentrati e con grande entusiasmo. Una finale non è mai facile, non ci sono favoriti e men che meno in Copa del Re. Dobbiamo pensare a noi stessi e capire come far male all'avversario".

È la sua prima finale con la squadra di cui è tifoso: "C'è grande emozione. Penso a quel bambino che per la prima volta ha indossato la maglia dell'Atletico... ho tanta voglia e motivazione per giocare una finale con la squadra dei miei sogni". Se abbia ricordi invece della finale del 2013: "Ricordo di averla vista in Argentina con mio fratello Gianluca, guardavamo sempre tutte le partite dell'Atletico. Ci ricordiamo di molti match visti da piccoli e siamo felici, emozionati e concentrati per prenderci ciò che vogliamo".

Poi ha speso un commento circa la stagione dell'ex Atalanta Juan Musso, in assenza di Oblak infortunato: "Ha avuto un impatto molto positivo, come molti ragazzi che all'inizio della stagione non giocavano e ora sì. Questo dimostra la qualità della rosa che abbiamo e il livello di competitività sana che fa crescere il club e i giocatori".