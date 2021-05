Atletico, Kondogbia promette battaglia al Barça: "Stiamo bene, dobbiamo battere i blaugrana"

Geoffrey Kondogbia, centrocampista dell'Atletico Madrid, ha parlato così dopo la vittoria per 1-0 contro l'Elche che questo week-end ha permesso ai colchoneros di restare in vetta alla classifica de LaLiga: "È sempre difficile giocare in trasferta, quella con l'Elche è stata una gara molto dura ma alla fine siamo riusciti a vincere. Ora dobbiamo continuare così. Personalmente ho cercato di aiutare la squadra, direi che tutti noi abbiamo fatto un buon lavoro. Stiamo bene e dobbiamo continuare a fare punti, anche contro una squadra forte che conosciamo bene come il Barcellona", le parole dell'ex Inter in vista del big match coi blaugrana di sabato.

