Ufficiale Atletico Madrid, colpo Baena: il centrocampista ha firmato fino al 2030 coi colchoneros

Si conclude il trasferimento di Alex Baena all'Atletico Madrid. Questo il comunicato dei biancorossi sul proprio sito ufficiale: "L'Atlético Madrid e il Villarreal hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Álex Baena. Il talentuoso centrocampista ventitreenne ha firmato un contratto con i Colchoneros fino al 30 giugno 2030, assicurando così una colonna portante per il futuro della mediana rojiblanca. Nato il 20 luglio 2001 a Roquetas de Mar, Almería, Baena è cresciuto nell'accademia del Villarreal, dove è approdato nel 2011, debuttando poi in prima squadra il 13 luglio 2020 in una partita di campionato contro la Real Sociedad.

Baena si distingue per la sua eccezionale abilità nel dribbling, un tiro potente e una visione di gioco notevole. Nel corso della sua carriera, ha dimostrato grande versatilità, ricoprendo ogni posizione possibile a centrocampo, con una predilezione per il ruolo di esterno sinistro, pur essendo naturalmente destro. Le sue doti di passatore sono eccellenti, tanto da averlo reso il miglior assist-man della Liga nella scorsa stagione con ben 14 passaggi decisivi. Il suo palmarès vanta già la UEFA Europa League conquistata nel 2021 con il Villarreal, oltre a un'esperienza cruciale in prestito al Girona nella stagione successiva, dove è stato protagonista nella promozione del club catalano nella massima serie spagnola con 45 presenze.

Il percorso di Baena lo ha visto vestire le maglie di tutte le nazionali giovanili spagnole, culminando con il debutto nella nazionale maggiore il 12 settembre 2023 contro Cipro, un esordio da sogno in cui ha segnato al primo tocco di palla, soli due minuti dopo essere entrato in campo. La scorsa estate, ha coronato un'annata indimenticabile vincendo UEFA EURO 2024 e la medaglia d'oro olimpica ai Giochi di Parigi, dove ha condiviso il centrocampo con Pablo Barrios, suo futuro compagno di squadra all'Atlético. Dopo aver superato le visite mediche, Baena ha firmato il contratto nella sede del club al Riyadh Air Metropolitano, accolto dall'amministratore delegato Miguel Ángel Gil. Benvenuto, Álex!".