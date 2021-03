Atletico Madrid, richiesta shock al Manchester City: 115 milioni per Marcos Llorente

vedi letture

Negli scorsi giorni ha fatto discutere la proposta shock cui sarebbe disposto ad avventurarsi il Manchester City per avere Marcos Llorente. Il centrocampista dell'Atletico Madrid infatti sarebbe oggetto di un'offerta dei Citizens da 80 milioni di euro. Non sufficienti, secondo quanto riferisce Marca: l'Atletico Madrid non lascerà partire il suo centrocampista per meno di 115 milioni di euro.