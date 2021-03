Atletico Madrid, Simeone: "Dobbiamo dare il massimo da qui alla fine"

vedi letture

Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ha commentato il pareggio ottenuto in casa del Getafe: "Mi aggrappo alle ultime 4 partite, dove abbiamo fatto 2 vittorie e 2 pareggi. Il primo tempo non abbiamo giocato bene, mentre siamo andati meglio nella ripresa pur non trovando il gol. Ora serve mantenere la concentrazione e fare il meglio possibile da qui alla fine. Joao Felix è entrato bene in partita, abbiamo bisogno di lui. Adesso pensiamo alla Champions League, sarà una partita difficile".