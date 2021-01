Aubameyang spiega la sua assenza: "Mia madre non stava bene, dovevo starle vicino"

Pierre-Emerick Aubameyang ha utilizzato i social media per giustificare la sua assenza dalle ultime partite dell'Arsenal: "Mia madre sta affrontando dei problemi di salute e io dovevo esserle vicino. Sta molto meglio ora e tornerò a casa stasera (ieri, ndr)", ha spiegato l'attaccante gabonese in un messaggio in cui ha colto l'occasione per ringraziare i medici e le infermiere che hanno aiutato sua madre a superare il problema.