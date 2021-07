Audio shock di Florentino Perez, la denuncia del Real Madrid: "Ricattati per 10 milioni"

vedi letture

Stanno facendo il giro del mondo da ormai un paio di giorni gli audio di Florentino Perez, presidente del Real Madrid, che anni fa ha attaccato personaggi di spicco del mondo Real, da José Mourinho ad Iker Casillas, passando anche per Cristiano Ronaldo. Gli audio, rivelati dal giornalista di El Confidencial, José Abellan, stanno facendo molto discutere in questi giorni in Spagna, e il club merengue ha voluto denunciare un accaduto risalente a diversi anni fa riguardante questi famosi audio: "Onda Cero rivela che Abellan (il giornalista coinvolto nella divulgazione degli audio, ndr) nel 2011 ebbe una riunione con il vicepresidente del Real Madrid, Eduardo Fernandez de Blas, nel ristorante Combarro, in cui ci ricattò chiedendo 10 milioni di euro per far sparire gli audio registrati illegalmente e manipolati".