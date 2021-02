Aulas: "Volevamo agevolare la cessione di Depay, ma l'offerta del Barça non ci soddisfaceva"

Memphis Depay vuole da tempo il Barcellona, dove raggiungerebbe Ronald Koeman, che aveva insistito per averlo in estate e a gennaio. Ma i problemi finanziari dei catalani hanno frenato la trattativa, come ha confermato ieri Jean-Michel Aulas, presidente del Lione: "Per Memphis sarà la fine di un capitolo a giugno. È un giocatore di grande talento e di livello mondiale, non abbiamo giocatori di questo tipo nella nostra squadra. Ci porta molte soluzioni a livello offensivo. Abbiamo cercato di agevolare la sua cessione al Barcellona, ma le condizioni non erano accettabili. In questo momento non posso assicurare che resterà nella prossima stagione, ma perché no?".