Austria Vienna in cattive acque, Alaba corre in soccorso: il difensore rileva il 2% del club

David Alaba corre in soccorso dell’Austria Vienna. Il difensore, che lascerà il Bayern Monaco a fine stagione, ha rilevato il 2% del club nel quale è cresciuto, prima del trasferimento in Baviera datato 2008. L’investimento del giocatore, riporta Calcio e Finanza, è di 500 mila euro e contribuirà a fornire sostegno finanziario al club, che si trova in difficoltà dal punto di vista economico. All'Austria Vienna, un mese fa, è stata negata la licenza per partecipare alla prossima Bundesliga austriaca a causa della difficile situazione finanziaria.