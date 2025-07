Ufficiale Ayoub Amraoui lascia il Nizza a titolo definitivo: il giovane difensore si trasferisce in Qatar

Il Nizza ha ufficializzato la cessione di Ayoub Amraoui, promettente difensore di 21 anni, al club qatariota Al-Ahli Sports, formazione che ha chiuso al quarto posto l’ultima edizione della Stars League.

Cresciuto nel settore giovanile del Nizza, Amraoui ha completato tutto il percorso formativo nel settore giovanile rossonero, arrivando a debuttare in prima squadra nella stagione 2022-23. In totale, ha collezionato 12 presenze tra i professionisti, lasciando il segno con un gol decisivo contro lo Sheriff Tiraspol nella gara d’andata degli ottavi di Conference League (1-0 a Chisinau, 9 marzo 2023).

Nel corso delle ultime due stagioni, il difensore marocchino ha accumulato esperienza con due prestiti consecutivi: prima all’Amiens (2023-24), poi al Martigues, dove ha disputato un'ottima stagione in Ligue 2 con 33 presenze complessive (30 in campionato) e 3 reti segnate nel 2024-25. Il trasferimento all’Al-Ahli rappresenta per Amraoui una nuova tappa importante, sia dal punto di vista professionale che personale. La sua crescita costante, unita alla versatilità difensiva, lo rendono un profilo interessante anche a livello internazionale: non a caso, è già parte della nazionale marocchina Under 21.

Attraverso una nota ufficiale, il Nizza ha voluto ringraziare il giocatore per il suo impegno e augurargli il meglio per il prosieguo della carriera.