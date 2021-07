Bacca e Monchu i primi due rinforzi per il Granada: trattative ai dettagli, firme vicine

Ormai manca solo l'ufficialità, ma Carlos Bacca e Monchu saranno i primi due rinforzi per il Granada di Robert Moreno. Entrambi i giocatori, riporta As, sono a Granada da giorni anche se non si sono ancora allenati con la squadra. Mancano ancora alcuni dettagli: Monchu è in attesa di liberarsi dal Barcellona (ha un altro anno di contratto), l'attaccante svincolato sta discutendo la durata del suo contratto. La fumata bianca, però, è imminente.