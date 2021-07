Balotelli può ripartire dalla Turchia: l’Adana Demirspor offre un contratto triennale

"Mario probabilmente andrà in Turchia, gli facciamo tutti gli auguri del caso": così, nel corso della conferenza stampa di ieri, l'Ad del Monza Adriano Galliani.

Il riferimento è ovviamente a Mario Balotelli, sempre più vicino all’Adana Demirspor, club neopromosso nella Super Lig turca.

Il classe '90, stando a quanto riferisce il sito di Sky Sport, "domani volerà in Turchia per visitare la città e le strutture del club. Successivamente si lavorerà per sistemare gli ultimi dettagli e se tutto andrà per il verso giusto Balotelli firmerà un contratto triennale".