Barcellona, 100 milioni per Neymar: ecco il budget fissato da Laporta per tentare il colpo

100 milioni di euro per provare ad acquistare Neymar e riportarlo in Catalogna. Questo è il budget che Laporta pensa di poter mettere insieme dalle cessioni estive e che potrebbe bastare visto che il contratto del brasiliano con il PSG scade nel 2022, abbassando di molto la quotazione del suo cartellino. L'attaccante ha sempre sognato di far ritorno in blaugrana, ma ora occorrerà capire se Al Khelaifi sarà disposto a lasciarlo andare per questa cifra. A riportarlo è AS.com.