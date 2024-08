Ufficiale Barcellona, Alex Valle vola in Scozia: il terzino classe 2004 passa in prestito al Celtic

Alex Valle lascia il Barcellona in prestito e si trasferisce in Scozia. Il Celtic ha annunciato pochi minuti fa l'arrivo del terzino classe 2004, che nell'ultima stagione aveva disputato un campionato in Segunda Division al Levante. Di seguito il comunicato con l'annuncio della società scozzese: "Il Celtic è lieto di aver ingaggiato il 20enne terzino sinistro del Barcellona, ​​Alex Valle, in prestito per una stagione dai giganti della Liga.

È arrivato al Barcellona dieci anni fa, faceva parte della famosa accademia giovanile La Masia del Barça e ha iniziato a giocare per il Barcellona B nel 2022. Dopo un periodo in prestito di sei mesi ad Andorra, ha giocato la scorsa stagione in prestito al Levante. In questa stagione ha fatto parte della rosa della prima squadra del Barcellona, ​​ed è stato in panchina nelle prime due partite della Liga. Il difensore ha anche rappresentato la Spagna a livello Under 18, U19 e U20, e ha fatto il suo debutto nell'Under 20 mentre giocava ancora per l'Under 19".