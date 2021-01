Barcellona-Athletic Bilbao 2-1, le pagelle: Dembélé generoso, centrocampo ispirato

Barcellona-Athletic Bilbao 2-1

Marcatori: 20' Messi, 49' Alba (A), 75' Griezmann

BARCELLONA

ter Stegen 6,5 - Pochi interventi degni di nota nel primo tempo, nella ripresa l'Athletic si fa vedere più volte dalle sue parti ma non corre mai rischi.

Mingueza 6 - Attento in fase di copertura, fa sentire la sua spinta quando si tratta di supportare le discese sulla fascia. Potrebbe fare meglio in occasione dell'incursione di Raul Garcia che frutta il momentaneo pareggio.

Umtiti 6 - Pochissime sbavature nel contesto di una prestazione solida. Chiude bene gli spazi a Wiliams.

Araujo 6,5 - Si prende la soddisfazione di andare al tiro (sfiorando il gol) per impreziosire una partita giocata con grande autorevolezza difensiva.

Alba 6 - Sfortunato in occasione del gol del pareggio, nel tentativo di anticipare l'avversario spiazza ter Stegen. Prova a farsi perdonare scaldando i guantoni di Unai Simon nel finale di gara.

Pjanić 6 - Va vicinissimo al gol con un bel colpo di testa da buona posizione, nel complesso però non sembra soddisfare appieno le aspettative di Koeman. Dal 24' s.t.: Sergi Roberto 6 - Torna in campo dopo l'infortunio ed entra subito in partita.

de Jong 7 - Il suo raggio d'azione non copre solo la mediana ma arriva fino alla linea dei difensori dove spesso arretra per andare a gestire il possesso fin dalle retrovie. Grande affidabilità nel centrocampo blaugrana.

Pedri 7 - Un'altra prestazione magistrale nonostante i suoi diciott'anni. Palleggio impeccabile, intelligenza tattica e mai un pallone sprecato.

Griezmann 7 - Come spesso accade, lavora sotto traccia per poi emergere nel momento decisivo e piazzare la zampata. Il suo gol da rapace dell'area di rigore regala il secondo posto al Barça. Dal 40' s.t.: Lenglet n.g. - Solo una manciata di minuti per blindare il risultato nel finale.

Messi 7 - Pronti, via: mette subito in chiaro le cose con alcune giocate pregevoli che mandano fuori giri la difesa dell'Athletic, e continua su questo registro per tutta la gara. Il suo gol su punizione è una pennellata d'artista.

Dembélé 7 - Prestazione di grande generosità, è prolifico in attacco, con tiri e suggerimenti per i compagni, ma non fa mancare il suo apporto quando si tratta di ripiegare per aiutare la retroguardia. Dal 42' s.t.: Braithwaite n.g.

ATHLETIC BILBAO

Unai Simon 6 - Non è sempre impeccabile nello stile delle sue parate ma riesce efficacemente a disinnescare molte delle palle gol prodotte dal Barcellona.

Capa 5,5 - Troppo leggero in termini di spinta, raramente partono da quella fascia le iniziative dell'Athletic. Dal 39' s.t.: Lekue n.g. - Ha pochi minuti a disposizione ma fatica di fronte alla qualità degli attaccanti blaugrana.

Yeray 6 - Mette una pezza dove può, ma gli assalti del Barça arrivano da tutti i fronti. Non si lascia destabilizzare dal pedigree degli avversari ed interviene senza paura, ma in occasione del raddoppio Griezmann è più lesto e gli prende il tempo.

Martinez 5,5- La coppia centrale dell'Athletic se la deve vedere con gli inserimenti del pericoloso trio blaugrana e non sempre si dimostra all'altezza della rapidità espressa dagli avversari.

Berchiche 6,5 - Nel primo tempo è quasi invisibile, nella ripresa invece appare rivitalizzato e spinge a testa bassa piazzando parecchi cross alla ricerca della deviazione vincente dei compagni.

De Marcos 6 - L'autogol di Alba doveva essere suo, a premiare l'ottimo tempismo nell'inserimento. Lotta con coraggio nel centrocampo dei baschi. Dal 23' s.t.: Berenguer 6 - Buon impatto sulla partita, cerca subito di rendersi pericoloso con le sue incursioni in area.

Dani Garcia 5 - Si fa sentire quando si tratta di contrastare il gioco per vie centrali del Barcellona, ma è un po' carente in termini di costruzione.

Vencedor 5,5- Poco meglio del compagno di reparto, fatica molto a trovare il bandolo del gioco di fronte a una mediana in cui Pedri e De Jong sono sempre in vantaggio nelle giocate. Dal 23' s.t.: Vesga 5,5 - Mette un po' più dinamismo nel centrocampo biancorosso, senza però cambiare il volto della manovra dell'Athletic.

Muniain 6 - Serata complicata: va in affanno quando si tratta di difendere, Mingueza lo supera in occasione del raddoppio e Dembele lo mette più volte in difficoltà. Più incisivo in termini di spinta, spesso è lui ad accompagnare le azioni più pericolose dell'Athletic. Gara a due facce.

Williams 6 - Si vede a tratti, è poco servito ma spesso è ben marcato dai centrali del Barça. Non gli riesce di ripetere lo scherzetto giocato ai danni dei catalani in Supercoppa. Dal 39' s.t.: Villalibre n.g. - La mossa finale di Marcelino non dà i risultati sperati anche perché negli ultimi minuti, inevitabilmente, gli schemi saltano.

Raul Garcia 6,5 - Lotta cercando di far valere il fisico, ma allo stesso tempo si dimostra molto dinamico svariando spesso dal fronte d'attacco alla copertura nel cuore del campo. Ottimo il traversone che vale il momentaneo pareggio.