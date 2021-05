Barcellona-Celta Vigo 1-2, le pagelle: Santi Mina letale, Messi non può bastare

BARCELLONA-CELTA VIGO 1-2

Marcatori: 28' Messi (B), 38'/89' Santi Mina (C)

BARCELLONA

Ter Stegen 5 - Tutt'altro che impeccabile nel posizionamento in occasione del primo gol, sbaglia anche a leggere la traiettoria del cross di Solari nella circostanza che porta al raddoppio del Celta. Male anche nelle rimesse in gioco coi piedi.

R. Araujo 5,5 - Pesa come un macigno il suo errore da zero metri al 61' quando, su sponda di Piqué, spedisce clamorosamente sopra la traversa un colpo di testa praticamente impossibile da sbagliare.

Piqué 5,5 - Si fa sorprendere da Santi Mina sul primo gol, non riuscendo a chiudere sull'avversario prima della sua conclusione verso lo specchio: spesso disattento, sembra quasi che abbia sottovalutato l'impegno. (Dal 64' Dest 6 - Non riesce a mettersi in mostra nel modo in cui avrebbe voluto)

Lenglet 5 - Si fa espellere in maniera piuttosto ingenua rimediando due cartellini gialli nel giro di dieci minuti: l'inferiorità numerica costa carissima al Barcellona.

Dembélé 6 - Bravo a proporsi in velocità sulla corsia di destra quando ne ha la possibilità, gli manca un pizzico di precisione e concretezza negli ultimi metri. (Dal 70' Trincao 6 - Prestazione difficile da valutare visti i pochi palloni toccati nei venti minuti avuti a disposizione)

Ilaix Moriba 6 - Ha talento da vendere ma non riesce ad esprimersi al meglio, a centrocampo non lascia passare alcun pallone. (Dall'86' Pjanic s.v.)

Busquets 6,5 - Solita prestazione sostanziosa per lo spagnolo, autore dell'assist per il momentaneo 1-0 di Messi e sempre al centro della manovra blaugrana: tutte, o quasi, le azioni pericolose della squadra di Koeman passano da lui.

Pedri 5,5 - Gioca una frazione al di sotto delle sue potenzialità non riuscendo a sfondare il muro eretto dagli avversari (Dal 46' Riqui Puig 6 - In attesa di capire cosa ne sarà del suo futuro, disputa una gara attenta e senza particolari sbavature anche se c'è ancora qualche "peccato di gioventù" da cancellare)

Alba 6 - Si esprime con poca continuità sulla corsia di sua competenza, ma quando attacca la profondità trova sempre il modo per far la differenza in positivo.

Griezmann 5 - Poca cattiveria, il francese tocca tanti palloni assieme al suo compagno di reparto ma si procura appena un'opportunità per segnare. Troppo poco (Dal 70' Braithwaite 5,5 - Pochi secondi prima del "bis" di Santi Mina si divora una colossale occasione per il vantaggio del Barcellona)

Messi 7 - Disegna calcio, come sempre. Segna un gol facilissimo, di testa, da distanza ravvicinata raggiungendo quota 30 in campionato: fuoriclasse senza età ma, per sua sfortuna, quest'anno dovrà fare a meno della Liga.

CELTA VIGO

Villar 6,5 - Bravo a chiudere lo specchio sulle incursioni dei padroni di casa, può fare ben poco in occasione della rete di Messi.

Kevin Vazquez 6 - Buon lavoro in fase difensiva. Ha il merito di aver procurato il secondo cartellino giallo, e dunque l'espulsione, di Lenglet: l'episodio ha cambiato totalmente la partita nei minuti finali.

Dominguez 6 - Schierato all'ultimo minuto in seguito ad un problema fisico occorso ad Aidoo nel riscaldamento, non sfigura affatto contro una delle migliori formazioni d'Europa.

N. Araujo 6 - Al pari di Dominguez, gioca una partita di grande sacrificio restando per novanta minuti a protezione della propria area di rigore.

Martin 6 - Spaventa Ter Stegen su calcio di punizione al minuto 84, facendo capire al Barcellona che la sfida avrebbe potuto avere un epilogo ben diverso da quello previsto alla vigilia: in effetti è andata così, con il numero 19 del Celta che non ha mai smesso di crederci.

Brais Méndez 6,5 - Uno dei più attivi nelle fila degli ospiti, è praticamente perfetto quando è chiamato a dare una mano in fase difensiva.

Fran Beltran 6 - Chiamato a giocare davanti alla difesa, si sacrifica fino allo sfinimento duellando con avversari meglio dotati dal punto di vista tecnico oltre che fisico. (Dal 90+2' Hugo Sotelo s.v.)

Nolito 6,5 - Zitto zitto, dopo quasi quaranta minuti di "studio" lascia il segno al 38' dando il via all'azione del momentaneo pareggio con una gran giocata in verticale per Aspas. Giocatore di vitale importanza per il Celta Vigo (Dal 69' Solari 6,5 - Da un suo tiro-cross insidioso, che si infrange sul palo, esce il tap-in di Santi Mina per il raddoppio che chiude la contesa)

Denis Suarez 6 - Costretto a sacrificarsi al pari degli altri compagni, è meno appariscente del previsto ma merita la sufficienza per lo sforzo compiuto.

Aspas 6,5 - Sforna l'assist per il primo gol di Santi Mina riuscendo a scattare indisturbato sulla corsia mancina: bravissimo ad attaccare la profondità ma, soprattutto, a servire perfettamente il compagno al limite dell'area (Dal 78' Baeza s.v.)

Santi Mina 7,5 - Al primo vero affondo del Celta, trova la rete dell'1-1. Nella ripresa, quando ormai sembrava tutto finito, regala un altro gioiello realizzando il gol che consente ai galiziani di espugnare il "Camp Nou": formidabile, davanti alla porta è letale.