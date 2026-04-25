Barcellona, Cubarsì: "I miei amici hanno lo stesso taglio di capelli: così mi mimetizzo meglio"

Pau Cubarsí, difensore del Barcellona, si è raccontato in una intervista a El Mundo, raccontando le sfide del grande calcio e la vita privata, riflettendo sulla sua rapidissima ascesa sotto la guida di Hansi Flick. Il giovane difensore ha sottolineato quanto l’educazione ricevuta sia fondamentale per non perdere il contatto con la realtà: “Mia madre è molto attenta affinché io non mi allontani dalla retta via”, ha ammesso, evidenziando il ruolo cruciale della famiglia come bussola morale nel mondo dorato del Barcellona.

Il legame con le proprie radici emerge chiaramente quando parla dell'esempio ricevuto dai genitori: “Quando vedi i tuoi genitori lavorare così duramente per sostenere la famiglia, quello diventa il tuo punto di riferimento. Hanno fatto sacrifici enormi”. Nonostante la crescente popolarità, Cubarsí riesce ancora a godersi sprazzi di normalità grazie a un dettaglio curioso: “Esco con i miei amici e, dato che abbiamo tutti lo stesso taglio di capelli, vengo riconosciuto meno facilmente. Questo mi aiuta a mimetizzarmi”.

L'idolo della Masia ha infine confessato il suo lato più riservato, spiegando che la timidezza lo accompagna spesso nei contesti meno familiari: “Quando non conosco bene le persone con cui mi trovo, per me è difficile aprirmi”. Tuttavia, la sua personalità si trasforma totalmente all'interno della cerchia ristretta degli affetti: “Quando sono con i miei amici, con le persone di cui mi fido, divento molto più divertente”, ha concluso, mostrandosi come un diciannovenne che cerca l'equilibrio perfetto tra il Camp Nou e la vita di tutti i giorni.