Cubarsí: "Bastoni difensore spettacolare, ma al Barça siamo contenti di quelli che abbiamo"

Pau Cubarsi sta continuando a fare strada al Barcellona e nel corso della sua intervista al Mundo Deportivo ha parlato anche dei possibili nuovi difensori blaugrana. Recentemente agli spagnoli è stato accostato pure Alessandro Bastoni, oggi in forza all'Inter e di cui il classe 2007 ha un'idea ben precisa: "È spettacolare. L'ho visto giocare solo poche volte, ma tutti sappiamo che livello è, anche se dipende pure dagli attaccanti. Siamo comunque molto contenti dei nostri difensori, sono spettacolari".

Cubarsi ha anche spiegato di lavorare sull'aspetto mentale: "È fondamentale nel gioco del calcio. A volte dall'esterno può sembrare irrilevante, ma a volte le persone dicono cose che, se ti toccano, possono davvero fare la differenza. Ma io non ci faccio caso; cerco di concentrarmi sul mio gioco, di ascoltare le persone intorno a me, che sono quelle che ascolto perché vogliono il meglio per me, e imparo da loro perché gli esterni non contribuiscono in alcun modo".

Infine parla anche della Champions: "Vogliamo che i tifosi siano con noi, perché lotteremo fino alla fine per vincerla, come abbiamo sempre fatto, e cercheremo di portare a casa la Champions League e tutti i titoli possibili, affinché tutti siano felici e possiamo festeggiare una grande stagione".