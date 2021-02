Barcellona, due giorni di riposo dopo la disfatta col PSG. E Griezmann vola in Francia

vedi letture

Antoine Griezmann, unico giocatore del Barcellona, assieme a Frenkie de Jong, a parlare dopo i ko contro il Paris Saint-Germain, è volato immediatamente in Francia. Il tecnico dei blaugrana, Ronald Koeman, ha concesso due giorni di riposo ai suoi uomini, decisione presa già prima della sfida contro i transalpini. Il giocatore, riporta Mundo Deportivo, non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni ai giornalisti presenti. La squadra tornerà ad allenarsi venerdì, in vista della sfida di campionato contro il Cadice, in programma domenica.