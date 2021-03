Barcellona, Ferran Reverter sarà il nuovo CEO al posto di Oscar Grau

vedi letture

Ferran Reverter è il primo "acquisto" di Joan Laporta, eletto ieri sera come nuovo presidente del Barcellona. Prenderà il posto di Oscar Grau come CEO. Il manager attualmente lavora come amministratore delegato di MediaMarktSaturn a Ingolstadt. Per quel che riguarda l'area sportiva la direzione sarà affidata con probabilità a Mateu Alemany.