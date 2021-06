Barcellona, il club vuole convincere Depay: offerto un contratto fino al 2025

Memphis Depay si avvicina sempre di più al Barcellona. Nella giornata di ieri c’è stato uno scatto dei blaugrana per arrivare all’attaccante olandese e nelle prossime ore potrebbero esserci ulteriori novità. Come riporta il Mundo Deportivo, i catalani starebbero pensando di offrire un contratto quadriennale al giocatore, un anno in più rispetto a quanto proposto in precedenza senza però un aumento allo stipendio.