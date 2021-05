Barcellona, incontro in sede fra il presidente Laporta e l'entourage di Wijnaldum

Georginio Wijnaldum al Barcellona, la fumata bianca sembra essere in dirittura d'arrivo. Questa mattina è andato in scena al Camp Nou un vertice fra il presidente Joan Laporta e il ds Mateu Alemany. Tutto lasciava pensare che l'incontro sarebbe servito per prendere una decisione sul futuro del tecnico Ronald Koeman, ma secondo quanto riportato da Cadena SER negli uffici sportivi del Barça sarebbe stato avvistato l'avvocato olandese Jan Kabalt, legale che fa parte dell'entourage dell'ormai ex Liverpool (anche se ufficialmente il suo contratto con i Reds scadrà il 30 giugno).