Barcellona, Koeman: "Allenare qui comporta molta pressione. Il mio futuro? Sono ottimista"

vedi letture

Cosa si gioca Ronald Koeman in questi mesi? Risponde il tecnico olandese in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia: "So che essere allenatore del Barcelliona significa avere sempre molta pressione se non vinci e se perdi sei il colpevole. Accetto la situazione, cerco di fare il massimo. Penso sempre a vincere, mai a perdere. Cosa succederà non lo so, c'è tempo di parlare del futuro e sono ottimista".