Barcellona, Koeman sicuro: "Vincendo le ultime cinque partite vinceremo la Liga"

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman, alla vigilia della sfida contro il Valencia, intervenuto in conferenza stampa ha parlato della partita persa contro il Granada nel recupero di giovedì, dicendosi comunque ancora sicuro di una vittoria finale nella Liga: "È vero che siamo molto delusi perché contro il Granada abbiamo perso una grandissima opportunità per arrivare in vetta, ma non c'è più tempo per essere tristi perché stiamo lottando con le prime tre squadre. La squadra è ben preparata per la partita contro il Valencia e sono convinto che se vinciamo le ultime cinque partite vinceremo la Liga".