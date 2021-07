Barcellona, Koeman sul rinnovo di Messi: "Giusto preoccuparsi, ma il presidente è fiducioso"

Il rinnovo di Lionel Messi con il Barcellona, complice la Copa America, ha subito un rallentamento. E Ronald Koeman non nasconde la sua preoccupazione. "Ogni volta che le questioni non sono risolte - le sue parole a margine della 'Koeman Cup' riportate da Mundo Deportivo - devi preoccuparti, ma ho piena fiducia nel presidente Laporta affinché la situazione si risolva per il meglio. Leo è molto importante per il club e per tutto il campionato spagnolo, essendo il miglior calciatore al mondo. Dobbiamo fare tutti uno sforzo perché rimanga con noi. Laporta mi ha detto di stare tranquillo, è fiducioso, pensa che raggiungerà un accordo con Messi per continuare insieme per qualche altro anno.

Leo ha sempre dimostrato di voler continuare al Barça. So che il club sta lavorando con i suoi avvocati e suo padre per raggiungere un accordo. Ora sta giocando la Copa América e ha altro per la testa, speriamo che vinca la finale questa domenica. Lui ha sempre dato il massimo per questa squadra e per me deve continuare la sua carriera. Finire con un'altra maglia non andrebbe bene".