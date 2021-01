Barcellona, Messi si allena con i compagni: ottimismo sulla presenza in Supercoppa

Lionel Messi dovrebbe regolarmente essere in campo questa sera per la finale di Supercoppa di Spagna tra il Barcellona e l'Athletic Club di Bilbao. L'argentino era in dubbio fino a ieri per un problema muscolare, ma questa mattina ha partecipato regolarmente all'allenamento di rifinitura e tutto fa pensare che alla fine giocherà per provare a regalare a Koeman il primo trofeo della stagione. A riportarlo è Sport.