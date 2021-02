Barcellona-PSG 1-4, Sport: voto 9 a Mbappé e 3 a Griezmann. Benissimo gli italiani

La stampa catalana ha bocciato impietosamente il Barcellona e non poteva essere altrimenti. Nei giudizi dati dopo il pesante ko 1-4 contro il Paris Saint-Germain non è stato risparmiato nessuno, se non Ter Stegen che su Sport ha strappato la sufficienza. Per il resto voti che oscillano da pesantissimi 3 (Dest, Lenglet, Griezmann) al 5. Voto, quest'ultimo, preso da Lionel Messi ma anche da Gerard Piqué, rientrato da un lungo infortunio proprio per questa sfida tanto importante.

Diverso il discorso del Paris Saint-German che parte dai 6 a Paredes, Gueye e Draxler a salire, fino al 9 dato a Kylian Mbappé. Grandi lodi anche per gli italiani Verratti e Kean che meritano 8, mentre Florenzi si deve accontentare del 7.