Barcellona-PSG 1-4, Koeman: "Mia responsabilità. Loro più completi, noi in transizione"

vedi letture

Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo il pesante ko interno incassato contro il Paris Saint-Germain: "Il tecnico è sempre il responsabile per i risultati. Abbiamo provato a dominare la gara. Specialmente nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a limitare i loro attacchi. Ma questo descrive anche il momento della nostra squadra, loro sono una squadra più completa di noi. Sono una squadra fatta con acquisti, noi siamo in un periodo di transizione. Dobbiamo accettarlo cercando di migliorare alcune cose. È mia la responsabilità, ma è normale".