Barcellona, squadra da rivoluzionare: sette giocatori in uscita. Dubbi su Messi e Dembélé

Sette cessioni. Tante ne potrebbero arrivare la prossima estate da parte del Barcellona per dare il via alla rivoluzione necessaria al rinnovamento della prima squadra. Questo è quanto ha riportato quest’oggi il Mundo Deportivo che cita come calciatori in uscita l’ex Fiorentina e Juventus Neto (31), i difensori Samuel Umtiti (27) e Júnior Firpo (24), i centrocampisti Matheus Fernandes (22), Philippe Coutinho (28), Miralem Pjanic (31) e l'attaccante Martin Braithwaite (29). Ancora in dubbio, invece, il futuro di Leo Messi e Ousmane Dembélé