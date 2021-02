Bayern Monaco-Arminia Bielefeld 3-3, le pagelle: Vlap protagonista. Neuer sottotono

vedi letture

Bayern Monaco-Arminia Bielefeld 3-3

Marcatori: 9' Vlap (Arminia Bielefeld), 37' Pieper (Arminia Bielefeld), 48' Lewandowski (Bayern Monaco), 49' Gebauer (Arminia Bielefeld), 58' Tolisso (Bayern Monaco), 70' Davies (Bayern Monaco)

BAYERN MONACO

Neuer 5 - Subisce tre reti, più una annullata per fuorigioco, non compiendo, di fatto, neanche una parata.

Sarr 5,5 - Pattuglia la fascia destra non dimostrandosi esente da colpe in occasione del 3-1 avversario (dal 59' Kimmich 6 - Subentra a Sarr posizionandosi coscienziosamente in mezzo al campo).

Süle 5,5 - Capeggia la difesa di Flick perdendosi colpevolmente Piepar nella circostanza del raddoppio avversario.

Lucas Hernández 5,5 - Gioca al fianco di Süle non risultando impeccabile in occasione della rete dell'1-0 dell'Arminia Bielefeld.

Davies 7 - Corre lungo l'out mancino realizzando, con un bel sinistro di controbalzo, la rete del definitivo 3-3.

Tolisso 7 - Abbina quantità e qualità lungo la mediana del Bayern firmando, con un colpo di testa, la seconda rete per gli uomini di Flick.

Alaba 6,5 - Inizia centrocampista centrale prima di spostarsi terzino destro con l'ingresso di Kimmich servendo un assist a Lewandowski.

Sané 6,5 - S'accentra costantemente dalla fascia destra servendo a Tolisso l'assist per il secondo centro del Bayern.

Choupo-Moting 5,5 - Agisce alle spalle di Lewandowski faticando, nonostante l'impegno, a rendersi concretamente pericoloso.

Coman 6 - Tocca un cospicuo numero di palloni cercando, e non trovando, la giocata decisiva.

Lewandowski 7 - Realizza, con una splendida volée, la prima rete dei bavaresi capitalizzando nel migliore dei modi una delle poche palle gol ricevute.

ARMINIA BIELEFELD

Ortega Moreno 5,5 - Limita il passivo a discapito della sua squadra, aiutato anche da un palo, incassando, ahilui, ben tre reti.

Brunner 5,5 - Lavora lungo la fascia destra risultando impreciso nel rinvio da cui nasce il 3-3 del Bayern.

Pieper 7 - Affianca Nilsson al centro della retroguardia di Neuhaus firmando, con un bel colpo di testa, la rete 2-0 per l'Arminia Bielefeld.

Nilsson 5,5 - Guida il pacchetto arretrato degli ospiti commettendo qualche sbavature di troppo in fase difensiva.

Laursen 5,5 - Controlla la corsia di sinistra subendo, diverse volte, l'intraprendenza offensiva di Sané.

Kunze 6 - Spalleggia Prietl a centrocampo impostando con ordine e difendendo con generosità.

Prietl 6,5 - Conferisce le giuste geometrie alla mediana di Neuhaus recapitando a Vlap l'assist per 1-0.

Doan 5,5 - Fatica vistosamente a rendersi pericoloso uscendo anzitempo a causa di un infortunio muscolare (dal 41' Gebauer 7 - Subentra a Doan realizzando rapacemente la rete del 3-1 ospite).

Vlap 7,5 - Svaria lungo la trequarti rendendosi protagonista di un gol ed un assist (dal 62' Sergio Córdova 6,5 - Sostituisce Vlap vedendosi annullare, per un fuorigioco non suo, la rete del 4-3 per l'Arminia Bielefeld).

Voglsammer 6,5 - Affonda lungo la fascia di competenza servendo l'assist per il 3-1 ospite (dal 62' Seufert 6 - Prende il posto di Voglsammer donando nuova linfa all'attacco di Neuhaus).

Klos 6,5 - Serve un assist, in fuorigioco, per la rete del 4-3 ospite poi annullato prima di salvare, a due passi dalla linea di porta, sul colpo di testa a botta sicura di Lewandowski (dall'89' van der Hoorn sv - Subentra a Klos non avendo né tempo né modo di farsi valutare adeguatamente).