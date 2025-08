Ufficiale Bayern Monaco, Buchmann rinnova e va in prestito: il difensore passa al Norimberga

Rinnovo e prestito in Zweite Liga per Tarek Buchmann. Il giovane difensore della formazione biancorossa infatti passa a titolo temporaneo al Norimberga. A darne l'annuncio è lo stesso sito del club bavarese: "L'FC Bayern ha prolungato il contratto di Tarek Buchmann e ha ceduto in prestito il difensore centrale al Norimberga, club di seconda divisione. Il ventenne nazionale giovanile gioca per i campioni tedeschi dal 2019.

Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern: 'Tarek ha tutto ciò che serve per affermarsi tra i professionisti. Purtroppo, negli ultimi due anni è stato duramente colpito dagli infortuni, quindi siamo stati ancora più contenti del suo ritorno nelle prime partite della stagione di Regionalliga. Ora ha l'opportunità di allenarsi in modo prezioso con il Norimberga in seconda divisione. Tarek ha un carattere fantastico, non si lascia intimidire dagli ostacoli e ora dovrebbe fare i suoi prossimi passi. L'FC Bayern lo sosterrà da vicino'

Dopo essere entrato a far parte della squadra Under 16, campione di Germania, proveniente dalle giovanili dell'FC Augsburg nell'estate del 2019, Buchmann ha scalato tutte le formazioni giovanili, proponendosi quindi per il professionismo. Nel marzo 2023 ha debuttato anche con la nazionale Under 18 tedesca. Attualmente vanta 13 presenze con le giovanili della DFB".