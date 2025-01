Ufficiale Bayern Monaco, colpo per il futuro: arriva il 18enne Darboe dal Los Angeles FC

Il Bayern Monaco ha ingaggiato il centrocampista offensivo Bajung Darboe dal Los Angeles FC. Il giovane talento americano, classe 2006, ha firmato un contratto a lungo termine con il club bavarese e inizialmente giocherà per la squadra riserve. Secondo quanto riportato da Transfermarkt.com, il Bayern pagherà 1,5 milioni di euro per il giocatore.

"Il Bayern Monaco ha acquisito un talento dagli Stati Uniti per la propria squadra riserve. Bajung Darboe, 18 anni, si trasferisce a Monaco dal club MLS Los Angeles FC con un contratto a lungo termine. L'attaccante di 18 anni ha giocato per la seconda squadra del club californiano, partner del "Red&Gold", e sarà inserito nella squadra di Holger Seitz, che milita in Regionalliga, la quarta divisione tedesca, nella squadra campione di Germania", si legge sul sito ufficiale del club. Jochen Sauer, direttore dello sviluppo giovanile e del Campus: "Stiamo seguendo Bajung da un po' e lo abbiamo già avuto con noi a Monaco per un provino. Siamo molto felici che ora si trasferisca qui definitivamente e voglia affermarsi nel calcio europeo attraverso le nostre riserve. Ringraziamo il LAFC per la collaborazione su questa trattativa e siamo entusiasti del suo futuro sviluppo."

Darboe è nato in Gambia il 7 novembre 2006 ed è cresciuto negli Stati Uniti. Nel 2022 si è trasferito da Philadelphia Union a Los Angeles FC, dove ha collezionato 15 presenze con la seconda squadra. Ha giocato due volte con la selezione U17 degli Stati Uniti.