Bayern Monaco, Kane non va da nessuna parte. Rummenigge: "È felice, pronto il rinnovo"

Con poco più di un anno di contratto rimasto, il Bayern Monaco si prepara a blindare Harry Kane. Karl-Heinz Rummenigge ha confermato ai microfoni di t-online.de l'intenzione del club di avviare le trattative per il rinnovo al termine della stagione. Un segnale inequivocabile di continuità arriva dallo stesso capitano inglese che, durante l'inverno, ha lasciato scadere la clausola rescissoria presente nel suo accordo, testimoniando la volontà di proseguire il matrimonio con i bavaresi.

"Trasformazione tattica evidente con l'arrivo di Kompany"

L'operazione Kane è stata definita da Rummenigge come un "colpo storico". Oltre allo straordinario bottino di 138 reti in 141 presenze dal suo arrivo nel 2023, l'ex Tottenham ha vissuto sotto la guida di Vincent Kompany una vera "trasformazione" tattica. Non più solo un terminale offensivo implacabile, ma un attaccante di manovra capace di abbassarsi sulla linea mediana per orchestrare il gioco, innescando con lanci millimetrici la velocità di esterni come Michael Olise e Luis Díaz.

Questo nuovo volto di Kane, capace di unire doti da rifinitore a quelle di predatore d'area, è diventato l'architrave del sistema di Kompany. Il club punta ora a formalizzare questo legame strategico: l'obiettivo dichiarato della dirigenza sportiva è blindare il trentaduenne con un prolungamento che possa garantire al Bayern di godere ancora a lungo della sua versione più completa e matura.